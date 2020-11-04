109 yaşındaki anne ile 86 yaşındaki kızı korona virüs olup iyileşti

Orhangazi'ye bağlı Sölöz Mahallesinde yaşayan ve Bursa’nın bilinen en yaşlı kişisi olan 109 yaşındaki Penbe Peker, yaklaşık 15 gün önce yakalandığı Covid19 hastalığını yenerek hastaneden taburcu oldu.

Orhangazi’ye bağlı Sölöz Mahallesinde yaşayan, eski dönem Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Turgay Peker’in de babannesi olan Penbe Peker, yaklaşık 15 gün önce rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yapılan Covid19 testi de pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan ve Bursa’nın bilinen en yaşlı insanı olan Penbe Peker, 10 günlük tedavisinin ardından yapılan covid19 testleri bu kez negatif çıktı. Sağlık durumu da iyiye giden Penbe Peker, hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.



86 yaşındaki kızı da taburcu edildi

Öte yandan Penbe Peker’in hayatta olan 86 yaşındaki kızı olan Yüksel Kumral’ın da korona virüse yakalandığı ve onun da tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi. Hem 109 yaşındaki Penbe Peker hem de 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral bir süre daha evlerinde karantinada tutulacak.

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