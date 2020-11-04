Uludağ beyazlara büründü

Bursa'da kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışı sebebiyle her yer beyaza büründü.

Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle zirve beyaz gelinliği giydi. Geçtiğimiz günlerdeki yağışın ardından yerini güneşli havaya bırakan Uludağ'da bugünden itibaren kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 6 derece olarak ölçüldü.

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