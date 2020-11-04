Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim



Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA (DHA)BURSA Valiliği tarafından kentte 65 yaş üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri, bu yaş grubuna yönelik denetim yaptı. Denetimde, polisi görünce uzaklaşmaya çalışan yaşlılar, durdurularak, evde kalmaları için uyarıldı. Uygulama sırasında ekmek alacak kimseleri olmadığı için sokağa çıktığını söyleyen yaşlı bir adama ise polis memuru, "Sen bizi ara, ekmeğini ben alıp, geleceğim, sen sağlığını tehlikeye atma" dedi.

Bursa Valiliği tarafından dün alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlıların yoğun olduğu kıraathane, cami avlusu ve meydanlarda uygulama yaptı.

'SEN BİZİ ARA, EKMEĞİNİ BİZ ALIRIZ'

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yavuz Selim Mahallesi´nde 65 yaş üstüne yönelik yaptığı uygulamada ortaya ilginç görüntüler çıktı. Cami avlusunda otururken polisi gören 65 yaş üstü vatandaşlar yakalanmamak için uzaklaşmak istedi. Polis ekipleri ise bu kişileri durdurdu. Yasaktan haberleri olduğunu söyleyen 65 yaş üstü vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldıktan sonra evlerine gönderildi.

Uygulama sırasında ekmek alacak kimseleri olmadığı için sokağa çıktıklarını söyleyen yaşlı bir adama ise polis memuru, "Sen bizi ara, ekmeğini ben alıp, geleceğim, sen sağlığını tehlikeye atma" diye ikazda bulundu. Ekipler mahalledeki bütün kıraathaneleri tek tek gezerek hem vatandaşlardan hem de yaşlılardan daha duyarlı olmalarını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-11-04 18:05:56



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