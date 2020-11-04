Bursaspor, Karşıyaka karşısında penaltılar sonucu turladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, Karşıyaka karşısında penaltılar sonucu turladı

DHA

Bursaspor, Karşıyaka karşısında penaltılar sonucu turladı


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Necmi Demir (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx)
BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) Ozan İsmail Koç (xx), Cüneyt Köz (xx), Ertuğrul Kurtuluş (xx), Abdullah Tazgel (xx) (Dk. 76 Recep Aydın x), Tuğbey Akgün (xx) (Dk. 77 Onur Atasayar x), Kerem Şen (xx) (Dk. 63 Ömer Turan Görgüç x), Çağatay Yılmaz (xxx), İsmail Can Çavuşluk (xxx) (Dk. 72 Furkan Emre Ünver x), Eren Güler (xx) (Dk. 96 Emirhan Aydoğan ?), Batuhan Kör (xx) (Dk. 63 Berat Altındiş x)
KARŞIYAKA: Mehmet Aksoy (xxx) Anıl Çıracı (xx), İlyas Kahraman (xx), Burak Karapınar (xx), Onur Kıntaş (x) (Dk. 67 Batuhan Kara x), Özkan Duman (xx), Caner Cengiz (xx) (Dk. 106 Görkem Kınay ?), Namık Barış Çelik (xx), Harun Atalay (xxx), Mustafa Çalışkan (x) (Dk. 57 Mert Yılmaz x), Battal Demirbilek (xx)
GOLLER: Dk. 48 İsmail Can Çavuşluk (Bursaspor), Dk. 81 Harun Atalay (Karşıyaka) (Pen. 7-6)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Tuğbey Akgün, Berat Altındiş, Cüneyt Köz (Bursaspor), Onur Kıntaş, Harun Atalay, İlyas Kahraman, Caner Cengiz (Karşıyaka)Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Bursaspor, İzmir temsilcisi Karşıyaka´yı normal ve uzatma süresi 1-1 biten mücadelede penaltılar sonucu 8-7 yenerek bir üst tura yükseldi. Bursaspor adına gol İsmail Can Çavuşluk´tan gelirken; Karşıyaka´nın golünü atan Harun Atalay, gol sevincinde formasını çıkararak, İzmir depreminde saatler sonra kurtarılanlara ithafen "Her şeye rağmen umut var. İdil, Elif, Ayda" yazılı tişörtünü gösterdi.
Karşıyaka´nın 21´inci dakikada Onur Kıntaş´ın ile kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte İlyas Kahraman kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından auta yöneldi.
Bursaspor, 48´inci dakikada öne geçti. Çağatay Yılmaz´ın pasında sağ kanattan bindirme yapan Ozan İsmail Koç, içeriye doğru ortaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan İsmail Can Çavuşluk, kale ağzında plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşıyaka, 69´uncu dakikada gole yaklaştı. Batuhan Kara´nın, ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta köşeye giden topu kaleci Ataberk Dadakdeniz, kornere çelerek tehlikeyi önledi.
Karşıyaka, 81´inci dakikada eşitliği sağladı. Kullanılan serbest vuruşta top içeriye doğru gönderilirken, Battal Demirbilek´in aşırttığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Harun Atalay, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
98´inci dakikada kornerden gelen topa ceza sahası içerisinde Ertuğrul Kurtuluş´un yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Mehmet Aksoy da kaldı.
Karşılaşmanın uzatma anları da eşitlikle sona ererken, penaltılarla turlayan taraf Bursaspor oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-04 23:34:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Karşıyaka: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Karşıyaka: 0 ...
İnegöl'e yılın ilk karı düştü
YEREL HABERLER İnegöl'e yılın ilk karı düştü
Önce sevdi sonra çaldı İşyerinin önünde bağlı olan Alman kurt köpeğini böyle çaldı
YEREL HABERLER Önce sevdi sonra çaldı İşyerinin önünde bağlı olan ...
Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim
YEREL HABERLER Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim
109 yaşında koronavirüsü yendi, bir gün sonra hayatını kaybetti (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 109 yaşında koronavirüsü yendi, bir gün sonra ...
Osmangazi’de hizmetlere dev bütçe Dündar: “Yatırımlarımızı Bursa takdirle karşılıyor”
YEREL HABERLER Osmangazi’de hizmetlere dev bütçe Dündar: ...
109 yaşındaki Penbe Teyze de koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER 109 yaşındaki Penbe Teyze de koronaya yenik düştü
Bursaspor’un genç futbolcuları Ali Akman ve Burak Kapacak Ümit Milli Takım’a çağrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç futbolcuları Ali Akman ve Burak ...
Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi ...
Servis aracının çarptığı küçük kız yaralandı Annesi "korkma bir tanem bir şeyin yok" diye teselli etti
YEREL HABERLER Servis aracının çarptığı küçük kız yaralandı Annesi ...
Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavga kamerada...O anlar kamerada
YEREL HABERLER Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavga kamerada... ...
Fetih Müzesi’nde eski Bursa sergisi Eski Bursa resimleri tuvallere taşındı
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’nde eski Bursa sergisi Eski Bursa ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
YEREL HABERLER Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında ...
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Uludağ beyazlara büründü
YEREL HABERLER Uludağ beyazlara büründü
109 yaşındaki anne ile 86 yaşındaki kızı korona virüs olup iyileşti
YEREL HABERLER 109 yaşındaki anne ile 86 yaşındaki kızı korona virüs ...
109 yaşında koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 109 yaşında koronavirüsü yendi
BEBKA toplantısı Eskişehir'de yapıldı
YEREL HABERLER BEBKA toplantısı Eskişehir'de yapıldı
Annesinin elini bırakıp yolun karşısındaki babasına koşan Tuğçe'ye minibüs çarptı
YEREL HABERLER Annesinin elini bırakıp yolun karşısındaki babasına ...
İTSO’dan gecikmiş aidatlara taksit fırsatı
YEREL HABERLER İTSO’dan gecikmiş aidatlara taksit fırsatı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X