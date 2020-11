Bursaspor, Karşıyaka karşısında penaltılar sonucu turladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Necmi Demir (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) Ozan İsmail Koç (xx), Cüneyt Köz (xx), Ertuğrul Kurtuluş (xx), Abdullah Tazgel (xx) (Dk. 76 Recep Aydın x), Tuğbey Akgün (xx) (Dk. 77 Onur Atasayar x), Kerem Şen (xx) (Dk. 63 Ömer Turan Görgüç x), Çağatay Yılmaz (xxx), İsmail Can Çavuşluk (xxx) (Dk. 72 Furkan Emre Ünver x), Eren Güler (xx) (Dk. 96 Emirhan Aydoğan ?), Batuhan Kör (xx) (Dk. 63 Berat Altındiş x)

KARŞIYAKA: Mehmet Aksoy (xxx) Anıl Çıracı (xx), İlyas Kahraman (xx), Burak Karapınar (xx), Onur Kıntaş (x) (Dk. 67 Batuhan Kara x), Özkan Duman (xx), Caner Cengiz (xx) (Dk. 106 Görkem Kınay ?), Namık Barış Çelik (xx), Harun Atalay (xxx), Mustafa Çalışkan (x) (Dk. 57 Mert Yılmaz x), Battal Demirbilek (xx)

GOLLER: Dk. 48 İsmail Can Çavuşluk (Bursaspor), Dk. 81 Harun Atalay (Karşıyaka) (Pen. 7-6)

SARI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Tuğbey Akgün, Berat Altındiş, Cüneyt Köz (Bursaspor), Onur Kıntaş, Harun Atalay, İlyas Kahraman, Caner Cengiz (Karşıyaka)Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Bursaspor, İzmir temsilcisi Karşıyaka´yı normal ve uzatma süresi 1-1 biten mücadelede penaltılar sonucu 8-7 yenerek bir üst tura yükseldi. Bursaspor adına gol İsmail Can Çavuşluk´tan gelirken; Karşıyaka´nın golünü atan Harun Atalay, gol sevincinde formasını çıkararak, İzmir depreminde saatler sonra kurtarılanlara ithafen "Her şeye rağmen umut var. İdil, Elif, Ayda" yazılı tişörtünü gösterdi.

Karşıyaka´nın 21´inci dakikada Onur Kıntaş´ın ile kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte İlyas Kahraman kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından auta yöneldi.

Bursaspor, 48´inci dakikada öne geçti. Çağatay Yılmaz´ın pasında sağ kanattan bindirme yapan Ozan İsmail Koç, içeriye doğru ortaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan İsmail Can Çavuşluk, kale ağzında plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşıyaka, 69´uncu dakikada gole yaklaştı. Batuhan Kara´nın, ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta köşeye giden topu kaleci Ataberk Dadakdeniz, kornere çelerek tehlikeyi önledi.

Karşıyaka, 81´inci dakikada eşitliği sağladı. Kullanılan serbest vuruşta top içeriye doğru gönderilirken, Battal Demirbilek´in aşırttığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Harun Atalay, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

98´inci dakikada kornerden gelen topa ceza sahası içerisinde Ertuğrul Kurtuluş´un yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Mehmet Aksoy da kaldı.

Karşılaşmanın uzatma anları da eşitlikle sona ererken, penaltılarla turlayan taraf Bursaspor oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-04 23:34:08



