Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 1 - Karşıyaka: 1

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor sahasında Karşıyaka’yı konuk etti. Normal süresi 11 biten, uzatma anlarında da skoru değişmeyen maçı, penaltı atışlarında rakibine 87’lik üstünlük kuran Bursaspor, tur atlayan taraf oldu.



Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Güler, istediği vuruşu yapamadı.

21. dakikada kullanılan köşe vuruşuna İlyas Kahraman güzel yükseldi. İlyas’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

44. dakikada Eren Güler bir anda ceza sahası içinde topla buluştu. Tam şut çekmek üzereyken Karşıyaka defansı araya girdi ve top kornere gitti.

48. dakikada Batuhan Kör ceza sahası içinde topla buluştu. Rakiplerinden bir bir sıyrılan Batuhan, topu İsmail Can Çavuşluk’a taşıdı. İsmail de tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 10

69. dakikada Karşıyaka gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından etkili olmaya çalışan İzmir temsilcisi, Bursaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz’i geçemedi.

81. dakikada Battal’ın kafa pasına muhteşem hareketlenen Harun Atalay, güzel vuruşla topu ağlara gönderdi. 11

90+2. dakikada Batuhan Kara müsait pozisyonda topla buluştu. Ancak Batuhan’ın vuruşu kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

98. dakikada Kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Ertuğrul Kurtuluş’un kafa vuruşu kalecide kaldı.

100. dakikada Burak Karapınar, yaklaşık 40 metreden çektiği şutu kaleci Ataberk Dadakdeniz, güçlükle kornere çeldi.

110. dakikada Emirhan Aydoğan, ceza sahası dışından sert vuruş çıkarttı. Kaleci yerde seken topu zor çeldi.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Necmi Demir xx, Mehmet Kirişçioğlu xx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xxx, Cüneyt Köz xx, Abdullah Tazgel xx (Recep Aydın dk. 76 xx) Ertuğrul Kurtuluş xx, Ozan İsmail Koç xxx, İsmail Can Çavuşluk xxxx (Furkan Emre Ünver dk. 71 xx), Batuhan Kör xx (Berat Altındiş dk. 63 xx), Eren Güler xxx (Emirhan Aydoğan dk. 95 xx), Tuğbey Akgün xxx (Onur Atasayar dk. 76 xx), Çağatay Yılmaz xxx, Kerem Şen xx (Ömer Turan Görgüc dk. 63 xx)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Kerem Kök, Ali Akman

Teknik Direktör: Mustafa Er

Karşıyaka: Mehmet Aksoy xx, Harun Atalay xx, Burak Karapınar xx, Onur Kıntaş xx (Batuhan Kara dk. 67 xx), İlyas Kahraman xxx, Özkan Duman xxx, Namık Çelik xx, Caner Cengiz xx (Görkem Kınay dk. 106 ?), Mustafa Çalışkan xx (Mert Yılmaz dk. 57 xx), Anıl Çıracı xx, Battal Demirbilek xxx

Yedekler: Efe Öcal, Oğuz Erk, Kerem Dönertaş, Hakan Denizci

Teknik Direktör: Soner Tolungüç

Goller: İsmail Can Çavuşluk (dk. 48) (Bursaspor), Harun Atalay (dk. 81) (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Tuğbey Akgün, Berat Altındiş, Cüneyt Köz (Bursaspor), Onur Kıntaş, Harun Atalay, İlyas Kahraman, Caner Cengiz (Karşıyaka)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.