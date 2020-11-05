BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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