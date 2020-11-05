Korona virüsle mücadele için hepsi birden kapıya kilidi vurdu... Korona virüs yayılmasın diye bütün köy kahvelerini kapattılar Hiç bir emir gelmeden kendi inisiyatifleriyle köy kahvelerini çalıştırmıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsle mücadele için hepsi birden kapıya kilidi vurdu... Korona virüs yayılmasın diye bütün köy kahvelerini kapattılar Hiç bir emir gelmeden kendi inisiyatifleriyle köy kahvelerini çalıştırmıyorlar

İHA

Korona virüsle mücadele için hepsi birden kapıya kilidi vurdu... Korona virüs yayılmasın diye bütün köy kahvelerini kapattılar Hiç bir emir gelmeden kendi inisiyatifleriyle köy kahvelerini çalıştırmıyorlar

Bursa'da 10 köy muhtarı ve köylüler, ortak karar alarak, köylerindeki kahveleri "korona virüs yayılmasın" diye kapattı.
Gürsu ilçesinin 10 köyü örnek bir karara imza attı. İlçede korona virüs vak'aları artınca Gürsu'nun 10 köyünde köylüler kahvelerini kapatma kararı aldı. Köylerde 5 gündür bütün kahveler kapalı durumda. Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı kahve ortamlarında daha fazla bulunarak bir birine korona virüs bulaştırabileceğini düşünen köylüler kahveleri, kapatarak kahve alışkanlığından sağlıkları için vazgeçti. Köylerde kimse toplu bir faaliyet yapmazken, kimse toplu halde bir araya gelmiyor. Köylüler maske kurallarına büyük özen gösterirken, zamanının büyük kısmını bahçe ve tarlasında temiz havada çalışarak geçiriyor.
Köy kahvesini ortak bir kararla kapatma kararı aldıklarını ifade eden Cambazlar Muhtarı Hasan Efe, "Gürsu ilçesinde korona virüs artış göstermekte. Türkiye genelinde de artış gösteriyor. Biz Gürsu ilçesinin köylerindeki muhtar arkadaşlarla ve köylülerle ortak karar alıp köy kahvelerini kapattık. Havalar sıcakken vatandaşlar dışarıda açık havada oturuyordu. Havalar soğuduğu için vatandaşlar kapalı ortamda oturmaya başlayacaktı. Biz de virüs insanlara daha fazla bulaşmasın diye böyle bir karar aldık. Köyümüzde karara herkes uyuyor. Vatandaşlarımız işi olmadıkça sokağa çıkmıyor. Bir biriyle fazla irtibata geçmiyor. Maksadımız korona vak'alarının artış göstermemesi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı gitti
YEREL HABERLER Ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı gitti
İki katlı binada çıkan yangında evin eşyalar kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER İki katlı binada çıkan yangında evin eşyalar ...
Bursa'da ev yangını
YEREL HABERLER Bursa'da ev yangını
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 1 - Karşıyaka: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 1 - Karşıyaka: 1
Bursaspor, Karşıyaka karşısında penaltılar sonucu turladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Karşıyaka karşısında penaltılar sonucu ...
Bursaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Karşıyaka: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Karşıyaka: 0 ...
İnegöl'e yılın ilk karı düştü
YEREL HABERLER İnegöl'e yılın ilk karı düştü
Önce sevdi sonra çaldı İşyerinin önünde bağlı olan Alman kurt köpeğini böyle çaldı
YEREL HABERLER Önce sevdi sonra çaldı İşyerinin önünde bağlı olan ...
Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim
YEREL HABERLER Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim
109 yaşında koronavirüsü yendi, bir gün sonra hayatını kaybetti (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 109 yaşında koronavirüsü yendi, bir gün sonra ...
Osmangazi’de hizmetlere dev bütçe Dündar: “Yatırımlarımızı Bursa takdirle karşılıyor”
YEREL HABERLER Osmangazi’de hizmetlere dev bütçe Dündar: ...
109 yaşındaki Penbe Teyze de koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER 109 yaşındaki Penbe Teyze de koronaya yenik düştü
Bursaspor’un genç futbolcuları Ali Akman ve Burak Kapacak Ümit Milli Takım’a çağrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç futbolcuları Ali Akman ve Burak ...
Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi ...
Servis aracının çarptığı küçük kız yaralandı Annesi "korkma bir tanem bir şeyin yok" diye teselli etti
YEREL HABERLER Servis aracının çarptığı küçük kız yaralandı Annesi ...
Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavga kamerada...O anlar kamerada
YEREL HABERLER Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavga kamerada... ...
Fetih Müzesi’nde eski Bursa sergisi Eski Bursa resimleri tuvallere taşındı
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’nde eski Bursa sergisi Eski Bursa ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında polisler denetim yaptı
YEREL HABERLER Yeni tedbirler açıklandı; Bursa'da semt pazarlarında ...
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X