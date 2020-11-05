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Vatandaş can derdinde kasap et derdinde Bursa'da bir lokantanın önüne bırakılan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak açıldı Bir kasap iş yerinin önüne bırakılan şüpheli çantanın değil içeriye giren kedilerin derdine düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı Çantanın içerisinden asker kıyafetleri ile kağıda yazılı şiir çıktı

İHA

Vatandaş can derdinde kasap et derdinde Bursa'da bir lokantanın önüne bırakılan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak açıldı Bir kasap iş yerinin önüne bırakılan şüpheli çantanın değil içeriye giren kedilerin derdine düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı Çantanın içerisinden asker kıyafetleri ile kağıda yazılı şiir çıktı

Bursa'da bir lokantanın giriş kapısı önüne bırakılan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak açıldı. Askeri personele ait olduğu düşünülen çantadan asker kıyafetleri, kitaplar ve kağıda yazılmış şiir çıktı. Dükkanın önüne bırakılan çantaya aldırış etmeyip içeriye giren kedileri kovalamak için şeridin arkasına geçmek isteyen kasaba polis ekipleri engel oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay Kent Meydanındaki lokantaların olduğu bölgede meydana geldi. Sabah iş yerine geldiğinde lokantanın önünde siyah bir sırt çantası olduğunu farkeden iş yeri çalışanları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine uzman ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra bölgeye bomba imha timleri çağrıldı. Bu arada iş yerinin kapısını açık bırakan bir kasap içeriye kedilerin girdiğini görünce şeridin arkasına geçip iş yerine gitmek istedi. Şüpheli çantaya rağmen iş yerine girmek isteyen et derdine düşmüş kasabı polis ekipleri şeridin arkasına geçirmedi.
Bomba imha timinden bir uzman bomba kıyafetini giyerek çantanın yanına gitti. Kanca takılıp iş yerinin kapısının önünden meydana kadar iple çekilen çanta bomba kıyafetli polis tarafından büyük bir dikkatle açıldı. Herkesin saklanıp nefeslerini tuttuğu o anlar kameralara yansıdı. Çantayı açan bomba timinin boş diye bağırması üzerine herkes rahat bir nefes aldı.
İçerisi açılan şüpheli çantanın içerisinden asker kıyafetleri, traş makinesi, M.A.'ya ait banka hesap cüzdanı, kitaplar ve bir adet kağıda yazılı şiir çıktı. Polis incelemek üzere çantayı ve kıyafetleri polis merkezine götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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