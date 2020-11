Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası

İzmir depreminde can kaybı artıyor



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Bursaspor ile Karşıyaka´yı kupada karşı karşıya getiren mücadelede her iki ekip de genç oyuncularına şans verdi. 19.8´lik yaş ortalamasıyla maça çıkan Bursa temsilcisi, penaltılar sonucu turladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde, Karşıyaka´yı konuk eden Bursaspor penaltılar sonucunda 4'üncü Tur biletini almayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanan mücadelede, her iki ekibin de oldukça genç bir yaş ortalaması ile mücadele etmesi dikkat çekti. Mevcut kadro bazında 21.9´luk yaş ortalamasına sahip olan Bursa temsilcisi, Karşıyaka karşısında 19.8´lik yaş ortalaması ile seremoniye çıktı. Benzer bir görüntü çizen İzmir ekibi de, maç seremonisine 22.6´lık yaş ortalamasıyla çıkarken, yeni forma şansı bulan isimlere tanınan fırsatlar, Türk futbolunun geleceği adına umutlandırdı.

Ligde şu ana dek 55 dakika süre alan İsmail Can Çavuşluk, 48´inci dakikada rakip ağları havalandırırken bu sezonki ilk golünü kaydetti. Bursaspor´a turu getiren isimlerden biri olan 21 yaşındaki eldiven Ataberk Dadakdeniz ise, sakatlığının ardından 4 maç ara verdiği formasına kupa maçıyla birlikte kavuşurken, penaltılarda yaptığı kurtarışla takımını üst tura taşıdı.

Öte yandan Bursaspor´da oyuna sonradan dahil olan 17 yaşındaki Ömer Turan Görgüç ve 18 yaşındaki Berat Altındiş de, ilk kez A Takım formasını terletti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

