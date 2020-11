Tehlike arz eden bina yıkıldı

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Osmangazi Belediyesi, Alipaşa Mahallesi’nde çökme tehlikesi bulunan ve vatandaşların can güvenliği için risk oluşturan 3 katlı tarihi ahşap binayı yıktı.

Alipaşa Mahallesi’nde terk edilmiş ve çürümeye yüz tutmuş 3 katlı tarihi ahşap bina, çökme tehlikesi bulunduğu için önünden geçen vatandaşlar için tehlike arz ediyordu. Osmangazi Belediyesi, tescilli olan yapının tehlike oluşturduğuna dair rapor hazırlayarak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sundu. Alınan yıkım kararına istinaden, çalışma başlatan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, binayı iş makinesi ile kontrollü bir şekilde yıktı. Tamamı ahşap olan binanın yıkılması sırasında sokak bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan metruk binanın yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.