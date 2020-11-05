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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemlik Belediyesi’nden kentsel dönüşümde dev adım

İHA

Gemlik Belediyesi’nden kentsel dönüşümde dev adım

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Kasım ayı olağan meclisinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen envanter çalışmalarını meclis üyeleri ile paylaşarak “Kentsel Dönüşüm için hep birlikte bu işi çözeceğiz” dedi.
Gemlik Belediye Meclisi Kasım ayı oturumu Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Sağlık tedbirlerinin uygulandığı toplantıya girişlerde maske dağıtıldı, salona girenlerin ateşi ölçüldü.
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kurulmasından bu yana Gemlik’te kentsel dönüşüm sağlanması için gerçekleştirdiği çalışmaları meclis üyeleri ile paylaşan Başkan Sertaslan, “yeni bina yapmak çözüm değil, riskli binaları yıkarak, vatandaş ile uzlaşma içinde güvenli binalar yapmak depreme hazırlı olmaktır” dedi.
Dört mahalleyi kapsayan çalışma
Başkan Sertaslan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında şöyle konuştu:
“Gemlik’in deprem riski yüksek. Konuşmaktan imtina etsek de gerçeğimiz bu. Bu konuyla ilgili, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’müzün kurulmasından bu güne kadar yapılan işlerle ilgili bir sunum hazırlandı. Müdürlük kuruluşundan sonra yaptığımız hizmet satın almaya yönelik iki ihale vardı. Biri, eski Gemlik olarak tabir edilen, bir bölümü boş, bir bölümü eski yapılardan oluşan, dört mahallemizi içine alan, 23 buçuk hektarlık alanda yapmış olduğumuz Kentsel Dönüşüm’e temel olacak veri çalışmasıydı. Diğeri de bunu yaparken en detaylı verileri ortaya çıkaracak, üzerine Kentsel Dönüşüm’e ilişkin uzlaşma aşamasına kadar bizi taşıyacak bir çalışma olan, diğer mahallerimizde durumun nasıl olduğunu, Gemlik’te kaç binamız, kaç işyerimiz, kaç bağımsız bölümümüz var, analitik veri isimli çalışmaydı. Bütün Gemlik’in sayısal verilerinın ortaya çıkarttık.”
“Deprem konusunda siyaset yaparsak proje boşa gider”
“Konu deprem. Can güvenliği. Siyaset üreteyim gayreti ortaya çıkarsa projeler çöp olur. Uzlaşma yoksa ne konuşacağız? Vatandaşın dahil olmadığı projeyi nasıl yapacağız? Ben tek başıma belediye başkanı olarak yapamam. Ekibim yapamaz. Öncekiler yapamadı, sonra gelecek olanlar da yapamaz. Vatandaşın katkısını en üst seviyede almalıyız. Vatandaşı uzlaşmaya götüren bir çalışma ortaya çıkarabilirsek geri kalan aşamaları takip edip uygulama evresine getireceğiz. Her birimiz anneyiz, babayız. Bu gün bir babanın yapması gereken en temel şey çocuklarını can güvenliği ile yaşatabileceği bir alana götürmek. Bulunduğu evin, kendi mülkünü en yüksek seviyede kıymetli, yeni verilmeye çalışılanı da kötü görme gayreti aileleri zora sokar. Siyasetçiler ve idareciler bunu anlatmalı ama basın da bunu anlatmalı.”
“Depremden sonra değil, önce adım atmalıyız”
Deprem sonrası gerçekleşen yıkımın hem maddi hem manevi olarak oldukça ağır sonuçları olduğunu hatırlatan Başkan Sertaslan, yıkımın meydana geldiği noktalara yardım ekiplerinin hızla gittiğini ama depremden sonra değil, devlet eliyle Kentsel Dönüşüm çalışmalarında depremden önce yardım edilmesi gerektiğini, sağlanacak maddi yardımın çalışmaları rahatlatacağını dile getirdi.
“Bütün belediye başkanı arkadaşlarımın konuya hassasiyetle baktığını gördüm. Hazır olmadığımızı da gördüm. İnşallah hazır olacağız. Daha önce söylediğimi burada da söyleyeceğim. İzmir’de deprem oldu, daha önce Elazığ’da. İnsanlarımızı kaybettik. Çok sevindiğimiz anlar oldu ama kayıplarımız var. İnsanlarımız hayatını kaybetti, ekonomik olarak etkilendik. Deprem olduktan sonra yıkım olursa bedeli çok ağır oluyor. Bu enkaz bedelinden de ibaret değil. Çok yüce karakterli bir milletiz. Deprem olduktan sonra kim neymiş diye bakmıyoruz. Koşa koşa gitti ekipler. Hatta fazla gittiler trafikte problem meydana geldi. Devletimiz yaralılara ve ekonomik kayıplarını karşılanması için yardımcı oluyor. Diyoruz ki, olduktan sonra değil, şu esnada yardım yapılmalı. Kentsel dönüşüme başlarken vatandaş 50 bin lira eksik ödesin dersek, işimiz kolaylaşır. Merkezi hükümete bu sözü götürebilme ihtimali olan bütün arkadaşlarımın boynunun borcu olmalı. Bu, siyaset üretilmemeli, oy devşirilmemesi gereken, tüm ulusu ilgilendiren bir konudur. Eski belediye başkanı sosyal medyada bizi eleştiriyor. Olmaz. Bilim böyle olur diyor. Yeni inşaat yaptın diye deprem problemi ortadan kalksaydı, müteahhitler bu işi çözmüştü zaten. Kötü binayı yıktığında depremle mücadele etmiş oluyorsun, yeni bina yapmak yeterli değil. Bunu siyaset bu hale getirdi. Düzeltmesi gereken de yine siyaset. Bilim, akıl, topyekûn bir milli mücadele ruhu içerisinde bunun yapılması gerektiğini söylüyor. Burada Allah’ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile bunu yapacağız.”
Belediyeye iki yeni otobüs
Başkan Sertaslan ayrıca Gemlik Belediyesi’ne iki yeni araç kazandırdıklarını müjdeledi. Mercedes marka ve 2000 model şehir içi otobüsler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tanesi yalnızca 3500 Liraya Gemlik Belediyesi tarafından satın alındı. Araçlar gerekli muayeneleri tamamlandıktan sonra teslim alınacak ve resmi plakalı olarak belediye hizmetlerinde kullanılmaya başlanacak.
Gemlik Belediye Meclisi, ikinci birleşimi önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirmek üzere oturumu tamamladı.

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