Bursa'da AK Parti'li ilçe belediye başkanı korona virüse yakalandı Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'in covid-19 testi pozitif çıktı

Bursa'nın Keles ilçesi belediye başkanı Mehmet Keskin korona virüse yakalandı. Belirtileri fark edince hastaneye başvuran başkan Keskin'in covid19 testi pozitif çıktı.

Mehmet Keskin'in testinin sonuçlanması ile korona virüse yakalandığı öğrenildi. İHA muhabirine konuşan Keskin, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve evde tedavisinin devam ettiğini aktardı. Ailesinin de test yaptırdığını söyleyen Keskin, oğlunun da testinin pozitif çıktığını ve eşinin de bugün test yaptırdığını, sonuçlarının henüz çıkmadığını fakat durumunun iyi olduğunu söyledi.



Vatandaşları virüse karşı uyardı

Birkaç gündür ateşi ve ağrısı olduğunu sonrasında testinin pozitif olduğunu öğrenmesiyle gecikmeden gereken tedaviye başladığını, ilaçları kullanarak ateşinin düştüğünü aktaran Başkan Keskin, vatandaşları da virüse karşı uyardı. Keskin, "Herkes dikkat edecek. Bu hastalık savaş gibi ama normal bir savaşta kurşunun geleceği yer belli bu virüste kurşunun geleceği yer belli değil. Kalabalıktan kaçının, cemiyetlerden ve toplantılardan uzak durun. Belirtileri gösterdiğiniz anda hastaneye başvurun" dedi.

Aynı belediyede daha önce 2 gün başkan vekilliği yapan Seyhan Polat ve görevli 5 belediye personelinin de covid 19 testi pozitif çıkmıştı.

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