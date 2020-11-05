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BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

İHA

BUÜ, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 3 sıra birden yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20172018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde aday araştırma üniversiteleri arasında açıklanan Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019 yılı değerlendirme verilerine göre 11. sırada yer almayı başardı.
“Yeni YÖK” tarafından yükseköğretim sistemine kazandırılan “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen ‘Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri’nin performansları Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip edilmeye devam ediyor. Projede yer alan 11 Araştırma ve 5 Aday Araştırma Üniversitesinin 2019 yılı verilerine ilişkin komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi; “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İşbirliği” başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirilen ve buna göre bir sıralama yapılan üniversiteler arasında bir önceki yıla göre 2019 yılında 3 basamak yükselerek 11. sıraya ulaştı. 2019 yılı performans değerlendirme sonuçlarına bakıldığında, program kapsamındaki üniversitelerden “İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova Üniversitelerinin” önceki yıla göre sıralamada yükseldi. Yükseliş kaydeden beş üniversiteden üçünün (Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova Üniversiteleri) Aday Araştırma üniversitesi olması dikkati çekti. 2019 yılı sıralamasında Ankara Üniversitesi 4, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi 3, Ege Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi de 2 sıra yükselme başarısı gösterdi.
YÖK Başkanlığı tarafından açıklanan verileri değerlendiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sıralamada yukarılara çıkmalarının kendileri ve akademik kadroları açısından sevindirici olduğunu ancak asla ve asla yeterli görmediklerini vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin çok daha üst sıraları hak ettiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Elimizde sihirli bir değnek yok. İstediğimiz yere bugünden yarına ulaşabilmemiz çok zor. Biz, Üniversitemizde görev yapan akademik kadromuzu iyi tanıyoruz. Onların potansiyelini biliyoruz ve neleri yapabileceklerini de çok iyi analiz edebiliyoruz. Çok daha iyi projeler, araştırmalar ve bilimsel çalışmaları ortaya çıkaracak bir ekibe sahibiz. Bugün bir yıl önceki sıralamamızdan 3 sıra yukarı çıktık. İnşallah seneye ve ondan sonraki senelerde üniversitemizi daha iyi yerlerde göreceğiz. Biz bu hedefe inandık. Tüm ekibimizle birlikte el ele vererek, azimle ve heyecanla çalışarak layık olduğumuz yere ilerlemeye devam ediyoruz. Nihai hedefimiz ise ilk 10’a girmek ve araştırma üniversiteleri arasında kalıcı olarak yer alabilmektir” diye konuştu.

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