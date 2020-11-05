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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profil A.Ş yeni binasına taşındı

İHA

Profil A.Ş yeni binasına taşındı

Otomotiv yan sanayiinin güçlü kuruluşu Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. merkez binasını Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Sanayi Caddesindeki yeni tesisine taşıdı. Şekillendirilmiş ve montajlı sac parçaları, kalıp imalatının yanı sıra, PRS markası ile de Aftermarket (yenileme) pazarında süspansiyon ve ön düzen yönlendirme parçaları imalatı da yapan firma, 2020 yılında pandemiye rağmen büyüme hedefinden sapmadı.
En son teknolojileri bünyesinde barındıran yatırımları, sürdürülebilir büyümeyi ve sürekli gelişimi ilke edinen nitelikli kadrosu ile Toyota, DaimlerMercedes, Toyotetsu, Toyota Boshoku gibi önemli markalara, OEM (Orijinal parça) ve yedek parça üreterek, Türk ekonomisine katkıda bulunan Profil Sanayi ve Ticatret A.Ş., otomotiv sektöründe 53 yıllık birikime sahip. Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Sezer, yeni tesislerinde makine teçhizatlarını güncellemiş, maliyetlerini optimize etmiş bir firma olarak iç ve dış pazarda daha da etkili olmayı hedeflediklerini söyledi.
Firma olarak son dönemde kalite ve sevkiyat performansında A seviyede bir firma haline geldiklerini, imalatın her alanında “sürekli iyileştirme”yi ilke edindiklerini, Endüstri 4.0 stratejisine uyumlu çalışmalara öncelik verdiklerini dile getiren Sedat Sezer, 53 yıldır Türkiye ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Sedat Sezer, “Fiyat baskısının her gün arttığı zor bir sektör olan otomotiv sanayi alanında hem OEM hem Aftermarket pazarlarında ülkemizin önemli firmaları arasında yer aldık ve global rekabette de pay sahibi olan bir firma haline geldik. Kaliteli ürünü müşterilerimize zamanında vermeyi birinci öncelik olarak belirledik. Bütün stratejilerimizi bunun üzerine kurduk. Son 3 yılda en fazla mesai harcadığımız ve bizi ileriye götürecek olan “Değişim”i firmamızın tavanından tabanına kadar yaydık. Yönetim’den başlayarak, imalatın her noktasına kadar kendimizi, yöntemlerimizi, insan kaynaklarımızı, iş yapış tarzımızı modernize ettik. Önümüzdeki yıldan itibaren bu değişimin meyvelerini yiyeceğimizi hesaplıyoruz” dedi.
2020 yılı zorlu geçiyor
2020 yılının pandemi sebebiyle dünya ekonomileri ve tüm sektörler için çok zor geçtiğini söyleyen Sedat Sezer, OEM firmaların yıl içinde 3 ay üretimi durdurması ile zorlu bir süreç yaşandığını da ifade etti. Sedat Sezer, “Bu zorlu dönemde sektördeki firmalar olarak ayakta kalabilmek için büyük fedakârlıklar yaptık. Son birkaç aydır üretimde yaşanan olumlu gelişmeler hepimizi umutlandırıyor. Geciken talep ile birlikte yılın son çeyreği satışlar açısından yüksek geçecek. Hedefimiz bu rakamı bir sonraki yılda da sürdürebilmek. Ancak pandeminin henüz devam etmesinden kaynaklanan belirsizlikler devam ediyor. Profil Sanayi A.Ş. olarak, bu süreçte üretim modellerimizi yeniden gözden geçirdik. Bütün maliyet kalemlerimiz üzerinde çalışmalar yaptık. Eskimiş teknolojilerimiz yeniledik. Yeni merkez binamıza taşındık. Zorlu koşullara rağmen büyüme hedeflerimizi korumuş olmaktan dolayı da ayrıca sevinçliyiz. 2021 yılının daha güzel geçmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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