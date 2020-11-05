Yıldırım’da su kesintisi

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi Esenevler Cadde ve 4. Eser Sokak ile civarında 06.11.202025.11.2020 tarihleri arasında, 10.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

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