Sultanbeyli, İnegölspor deplasmanında penaltılarla turladı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Ömer Şılga(xx), Mehmet Vargün(xx), Sabri Üstünel(xx)

İNEGÖLSPOR:Gökhan Siverek(xx) Fatih Üge(xx)(Dk 64 Selimcan Temel x), Metin Yüksel(xx) (Dk 65 Erdem Seçgin x), Ahmet Hakan Şahin(xx) (Dk. 75 Bünyamin Şavaşoğlu x), Emir Özsoy(xx)(Dk 120 Berkan Çelik ?), Caner Solmaz(xx)(Dk 75 Fatih Çiplak x), Oğuz Çetinkaya(xx), Bilal Yıldırım(xx), Oğün Çalışkan(xx), Ali Aydemir(xx), Denis Taşkesen(xx)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Ahmet Çolak(xx) Salih Gevençli(xx), Mustafa Minnet (Dk. 112 Yunus Ensarı x), Serhat Yeşilördek(xx), Samet Bulut(xx), Kadir Samet Eser(xx), Muhammet Enes Erdem(xx)(Dk. 81 Taner Yıldız x), İskender Can(xx) (Dk 90 Ugurcan Arslantürk x), İlke Nelik(xx), Nurullah Serbest(xx)(Dk 46 Muhammed Yusuf Ocak xx), Furkan Korkut(xx) (Dk 90 Ertuğrul Çamlıbel x)

SARI KARTLAR: İskender Can, Serhat Yeşilördek, Samet Bulut, Salih Gevençli(Sultanbeyli Belediyespor), Denis Taşkesen (inegölspor)

GOLLER: Dk 52 Serhat Yeşilördek, Dk 109 Samet Bulut (Sultanbeyli), Dk 77, Dk 105 Denis Taşkesen (İnegölspor)İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İnegöl İlçe Stadı´nda Sultanbeyli Belediyespor´u ağırladı. Normal süresi 1-1 uzatmaları ise 2-2 biten müsabakada penaltı atışlarına gidildi. Sultanbeyli Belediyespor, penaltı atışları sonucu rakibine 6-3´lük üstünlük kurarak kupada bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18´inci dakikasında gelişen İnegölspor atağında Caner´in ceza sahası içine ortaladığı topa yükselen Ali´nin vuruşunu kaleci çıkardı.

43´üncü dakikada gelişen İnegölspor atağından Ali çalımlarla ceza sahasına girip Metin´e attı. Topla buluşan Metin´in vuruşu kalecide kaldı.

52´nci dakikada gelişen Sultanbeyli atağında ceza sahasında yaşanan karambolda topla buluşan Serhat´ın vuruşu golü getirdi. 0-1

69´uncu dakikada İnegölspor´un kazandığı köşe atışında Erdem´in ortasına yükselen Ali´nin kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

77´nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Denis´in vuruşu golü getirdi. 1-1

Maç 1-1 sona ererken uzatma dakikaları başladı.

İlk uzatmalarda inegölspor serbest atış kazandı. Topun başına geçen Denis´in sert vuruşu ağlarla buluştu.2-1

Uzatmaların ilk devresi bu skorla sona erdi.

109´uncu dakikada gelişen Sultanbeyli atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Samet´in vuruşu golü getirdi. 2-2

İkinci uzatma dakikaları da bu skorla sona erince, maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda turu atlayan taraf konuk ekip oldu. DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-05 17:07:27



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