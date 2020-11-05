Bursa'da zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)Bursa'nın İnegöl ilçesinde tanker, servis midibüsü, özel halk otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl yönünde giden Ömer Aktan (30) yönetimindeki 23 BE 558 plakalı tankere yavaşlaması sonucu peş peşe arkasından gelen Mesut Karaca (55) yönetimindeki 16 KBY 19 plakalı kamyonet, Özkan Kelebek (53) yönetimindeki 16 AK 702 plakalı servis midibüsü ve Hüseyin Yazgan (45) yönetimindeki 16 M 06032 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü Mesut Karaca araçta sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin sürücüsü Karaca'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Mesut Karaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafiğin sıkışması üzerine araçlar yavaşlarken, tankerin arkasından gelen araçların duramayarak, birbirine çarptığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-05 19:56:56



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