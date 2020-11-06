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Türkiye ile Ukrayna arasında ticaret hedefi 20 milyar dolar Türkiye Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Türk tarafı üyeleri toplandı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı: "Türkiye son 5 yılda Ukrayna'ya en fazla yatırım yapan ülke. Hedefimiz 20 milyar dolarlık ticaret"

İHA

Türkiye ile Ukrayna arasında ticaret hedefi 20 milyar dolar Türkiye Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Türk tarafı üyeleri toplandı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı: "Türkiye son 5 yılda Ukrayna'ya en fazla yatırım yapan ülke. Hedefimiz 20 milyar dolarlık ticaret"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı Özer Matlı, Türkiye’nin son 5 yılda Ukrayna’ya en fazla yatırım yapan ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 20 milyar dolar olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulan TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun Türk tarafı üyeleri, ilk toplantısını video konferans yöntemi aracılığıyla yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı Özer Matlı başkanlığındaki toplantıya, TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu üyelerinin yanı sıra, TürkiyeUkrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan da katıldı.
“2023 yılı sonunda hedefimiz 20 milyar dolar ticaret hacmi”
Toplantının açılışında konuşan Eş Başkan Özer Matlı, Ukrayna’nın 45 milyonluk iyi eğitimli nüfusu ve coğrafi konumu ile Türkiye’nin Karadeniz’deki çok önemli ve stratejik bir komşusu olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün artarak geliştiğini ifade eden Başkan Özer Matlı, “2020 yılının ilk dokuz ayında, pandemi koşullarına rağmen karşılıklı ticaretimizde artış yaşandı. İki ülke arasında 2023 yılı sonunda 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi belirlendi. Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri henüz tamamlanmadı ancak anlaşma yürürlüğe girince, ticari ilişkilerde daha sağlam bir zemine kavuşmuş olacağız. Böylece 2023 yılı sonu için koyduğumuz ticaret hacmi hedefine de daha rahat ulaşmış olacağız” dedi.
“Ukrayna, Türk iş insanları için ciddi fırsatlar sunuyor”
Ukrayna’da şu an itibariyle 700 civarında Türk firmasının bulunduğunu ve 3,6 milyar dolarlık bir yatırımın söz konusu olduğunu ifade eden TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı Matlı, Türk firmalarının özellikle inşaat konusunda çok başarılı olduğunu ve Ukrayna’da toplam değeri 7 milyar doları bulan 200’ü aşkın projede de Türk müteahhitlerinin imzası olduğunu vurguladı. Ukrayna hükümetinin önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştireceğini açıkladığını belirten Özer Matlı, açıklanan bu yatırım miktarının, özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat anlamına geldiğini belirtti.
“İlişkiler son 5 yılda ivme kazandı”
TürkiyeUkrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan ise yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını ve son 5 yılda ilişkilerin ivme kazandığını belirterek, 4.9 milyar dolarlık dış ticaret hacmimizin daha da geliştirilmesinin arzu edildiğini ifade etti. Pehlivan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesi için Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanmasının önemini vurguladı.
Açılış konuşmalarının ardından, TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu üyeleri iki ülke ticaretinde karşılan sorun, talep ve önerilerini ilettiler.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası (UCCI) tarafından 2019 yılında kurulan TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun Türkiye tarafının başkan ve üyeleri TOBB, Ukrayna tarafı ise UCCI tarafından belirleniyor. Yıllık ekonomi zirveleri, ortak yönetim kurulu toplantıları, iş forumları, iş görüşmeleri ve TürkiyeUkrayna iş ilişkilerini geliştirmeye dönük çalışmalar, TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun ana çalışma alanlarını teşkil ediyor.

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