Girişimcileri pandemi de engelleyemedi Techxtile Start-Up Challenge’a 174 proje başvurdu Girişimciliğe Talep Pandemide Arttı: Techxtile Start-Up Challenge’a rekor sayıda başvuru oldu Techxtile Start-Up Challenge’da başvuru rekoru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimcileri pandemi de engelleyemedi Techxtile Start-Up Challenge’a 174 proje başvurdu Girişimciliğe Talep Pandemide Arttı: Techxtile Start-Up Challenge’a rekor sayıda başvuru oldu Techxtile Start-Up Challenge’da başvuru rekoru

İHA

Girişimcileri pandemi de engelleyemedi Techxtile Start-Up Challenge’a 174 proje başvurdu Girişimciliğe Talep Pandemide Arttı: Techxtile Start-Up Challenge’a rekor sayıda başvuru oldu Techxtile Start-Up Challenge’da başvuru rekoru

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) sektörde yeniliği ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği girişimcilik programı Techxtile StartUp Challenge, pandemiye rağmen rekor başvuru ile start aldı. Geçtiğimiz yıl 104 projenin yarıştığı programa bu yıl yüzde 66 oranında artış ile 174 projenin başvurması dikkat çekti.
Programa başvuran girişimci ve girişimci adayları ilk eğitimlerini Proje Koordinatörü ve Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum’dan aldılar. Online ortamda gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitim toplantısında Batum, girişimci adaylarına tekstil sektörünü, sektörün geleceğini ve yapılması gerekenleri anlattı. Toplantının açılış konuşmasını yapan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, pandemiye rağmen 174 girişimci ve girişimci adayının programa başvurmasının sektörün geleceği için umut vaad ettiğini söyledi. Taşdelen Engin, başvuru sürecinin yoğun bir katılımla sonlandırılmasının ardından girişimcilik eğitimlerine başladıklarını belirterek, “Katılımcılarımızı bu sürece daha donanımlı hazırlamak istiyoruz. Bu bir yarışma değil aslında ve dolayısıyla herhangi bir kaybedeni yok. Tüm katılımcılar çok değerli bilgi ve donanım kazanacaklar” dedi.
Girişimcilikte dünya ile rekabet etmeliyiz
Birçok sektöre rol model olan ve uluslararası nitelikte başarılı bir şekilde gerçekleştirilen UTİB ArGe proje Pazarı Zirvesi’ni geçtiğimiz yıldan itibaren Techxtile Startup Challenge adıyla sürdürdüklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, değişikliğin nedenini şöyle anlattı:
“Global startup ekosistemine bakıldığında ilk 5 sırada Silikon Vadisi, New York City, Londra, Pekin ve Boston alıyor. Bu bilgi ve yenilik hubları her gün yeni bir ürün ve hizmet ortaya koyuyorlar. Benzer ekosistemleri bizler de kurabilmeliyiz, kurmak zorundayız. 2019 Küresel Startup Raporu’na göre en iyi 30 startup ekosisteminin ilk sırasında ABD’den Silikon Vadisi birinci sırada yer alırken ikinci sırada ise yine ABD’den New York var. Üçüncü ve dördüncü sırada Londra ve Pekin’i görüyoruz. Beşinci sırada yine ABD’den Boston’un olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte ilk 30 startup ekosisteminin 12 tanesi ABD’de yer alıyor. Bu veriler bile aslında bize oldukça fazla şey söylüyor. Sonuç olarak bu verileri Türkiye açısından okuduğumuz zaman StartUp ekosistemlerinin sayılarının artması, nitelik olarak da kendini geliştirmeleri gerektiği açık. Küreselleşen dünyada Türkiye’nin her alanda olduğu gibi tekstil ve konfeksiyon sektöründe de rakipleriyle mücadele edebilmesinin en önemli basamaklarından biri de budur. Yeniliklerin, dönüşümün ve inovasyonun hayatın bir parçası olduğunu göz önüne alarak ve ulaşılan tecrübeyi değişen rekabet şartları ile birleştirerek biz de Techxtile StartUp Challenge projemiz ile sektörümüzün ulusal ve uluslararası rekabetini güçlendirecek inovatif projelerini, girişimcilik ekosistemine kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
Şehrin dinamikleri bir araya geldi
Pınar Taşdelen Engin, Tekstil ve konfeksiyon sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağını düşündükleri TechXtile StartUp Challenge için Bursa’nın tüm dinamiklerinin bir araya geldiğini vurguladı. Engin, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak; sanayiciler, üniversiteler, teknopark ve teknokentlerin yanı sıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve BUTEKOM gibi şehrimizin önemli kurumları ile yapılan işbirlikleri ile sektörde girişimciliği geliştirecek bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Pınar Taşdelen Engin, etkinliklerinin büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, katılımcı sayısı ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Bu yıl Techxtile StartUp Challenge programına toplam 174 proje başvurusu oldu. Özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi döneminde geçen seneye göre yüzde 66 oranında bir artışı ile rekor düzeyde başvuru almak bizleri mutlu etti. Başvuruların illere göre dağılımına baktığımızda ise ağırlığın Bursa, Ankara ve İstanbul’dan yapıldığını görüyoruz. Bu dönem birbirinden farklı ve ilgi çekici projelerle karşılaşacağız. 11 adayımız, içinde bulunduğumuz Covid19 pandemisi ile ilgili ürettikleri proje ile başvuru yaptılar. Akıllı tekstiller, sanal gerçeklik, teknik tekstiller, sürdürülebilirlik, yapay zekâ gibi alanlardan önemli sayıda proje sunuldu. Adaylarımızın dünya gündemini yakalamış olmaları ve bu konuda proje üreterek katıldıklarını görmek sevindirici bir tablo”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye ile Ukrayna arasında ticaret hedefi 20 milyar dolar Türkiye Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Türk tarafı üyeleri toplandı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı: "Türkiye son 5 yılda Ukrayna'ya en fazla yatırım yapan ülke. Hedefimiz 20 milyar dolarlık ticaret"
YEREL HABERLER Türkiye ile Ukrayna arasında ticaret hedefi 20 milyar ...
Öyle bir bitkisel karışım hazırladı ki gribe 48 saat süre verdi Kış kapıya dayandı, vatandaş soluğu aktarda aldı
YEREL HABERLER Öyle bir bitkisel karışım hazırladı ki gribe 48 saat ...
Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı altınla yarışmaya başladı Mangalda kestanenin tanesi 1 lira Vatandaş bu yıl kestaneyi pazardan 250 gram alıyor
YEREL HABERLER Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca fiyatı altınla ...
BEBKA, Akıllı Uzmanlaşma Platformuna üye oldu
YEREL HABERLER BEBKA, Akıllı Uzmanlaşma Platformuna üye oldu
Bursaspor’un kalecisi Ataberk Dadakdeniz: “Çok özlemişim”
YEREL HABERLER Bursaspor’un kalecisi Ataberk Dadakdeniz: “Çok ...
Park halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev aldı
Mobilya fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Mobilya fabrikasında yangın
Mobilya fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Mobilya fabrikasında korkutan yangın
Bursa’da PKK ve YPG’ye operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa’da PKK ve YPG’ye operasyon: 3 gözaltı
İnegöl’de zincirleme kaza: 1 yaralı 4 aracın karıştığı kazada faciadan dönüldü Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER İnegöl’de zincirleme kaza: 1 yaralı 4 aracın ...
Bursa'da zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Türkiye'ye istihbarat ve keşif için gelen 3 PKK/YPG'li terörist Bursa'da yakaladı
YEREL HABERLER Türkiye'ye istihbarat ve keşif için gelen 3 ...
Haberin ardından köpeği sahibine teslim etti "Çalmadım, arabayla çarptığım için tedaviye götürdüm"
YEREL HABERLER Haberin ardından köpeği sahibine teslim ...
Sultanbeyli, İnegölspor deplasmanında penaltılarla turladı
YEREL HABERLER Sultanbeyli, İnegölspor deplasmanında penaltılarla ...
Gürsu’nun gözdesi Millet Bahçesi
YEREL HABERLER Gürsu’nun gözdesi Millet Bahçesi
Okul önünde oğlunun öğretmenine saldırdı
YEREL HABERLER Okul önünde oğlunun öğretmenine saldırdı
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 2'si yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 ...
Erikli, Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımının yanında
YEREL HABERLER Erikli, Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol ...
Yıldırım’da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım’da su kesintisi
Acıbadem Bursa Hastanesi organ bağışına dikkat çekti "Bursa'da 2 bin hasta böbrek bekliyor" "Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ bağış oranı artırılmalı" "Pandemi bağış oranını düşürmemeli"
YEREL HABERLER Acıbadem Bursa Hastanesi organ bağışına dikkat ...
Nilüfer’de kaçakla mücadeleye devam
YEREL HABERLER Nilüfer’de kaçakla mücadeleye devam
Kahramanlar o anları anlattı
YEREL HABERLER Kahramanlar o anları anlattı
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
Profil A.Ş yeni binasına taşındı
YEREL HABERLER Profil A.Ş yeni binasına taşındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X