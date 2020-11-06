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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liseli gençlerin projelerine patent desteği

İHA

Liseli gençlerin projelerine patent desteği

BursaHürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu (Hürriyet MTAL) ile bir patent firması arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile buluş yapan gençlere patentleme ve danışmanlık desteği verilecek.
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iş birliği protokolü imza törenine Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Uluslararası Patent Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdem Kaya Patent Genel Müdürü Erdem Kaya, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Oktay Güllü katıldı. İki kurum arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan protokol ile patentlenebilir buluşlarının ön araştırma ve başvuru süreçlerinde ve FikriSınai Mülkiyet Hakları (patent, faydalı model vs.) konularında destek alınması kararlaştırıldı.
6 projeye patenleme yolu açıldı
Patent firması ile yapılan görüşmeler neticesinde 24 başvurunun ilk etapta 6’sının Türk Patent Ve Marka Kurumu’na tescil için gönderilmesi kararlaştırıldı. Yapılan iş birliği protokolüyle de ilçedeki Meslek Liseleri arasında Okul uygulamaları EPortalına 24 başvuru ile en fazla patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurusu yapan okul olarak da resmiyet kazanarak, bu çalışmalarda görev alan meslek öğretmenlerinin ve öğrencilerinin Arge inovasyon kapasiteleri de arttırılmış oldu.
Protokol sonrası konuşan Uluslararası Patent Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya; “Atalarımız ağaç yaşken eğilir demiş. Bu anlamda buluş, patent farkındalığını ne kadar erken verebilirsek ülkemiz için daha etkin sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bu protokolün de bu amaca en iyi şekilde hizmet edeceğini ve örnek olacağını düşünüyorum” dedi.
Üretimin temelinin meslek liseleri olduğunu söyleyen Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, üretilen ürünün patentini almanın önemini vurguladı. Çokgezer; “Bursa mesleki eğitimin merkezi ve onlardan bir tanesi de Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Burada ürettiklerimizle Türkiye sanayide ve teknolojide ciddi bir yere sahip. Amacımız hem üretime katkı sağlayıp hem de ülke ihracatına katkı sağlayacak çocuklar yetiştirebilmek bunu sağlayabilirsek ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Oktay Güllü de okullarında ArGe ve inovasyon kültürü oluşturmak olduğunu söyleyerek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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