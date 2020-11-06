Nilüfer Çayı'nın yatağına katı atık ve moloz döktüler



Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'da, kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan ve Bursa Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Nilüfer Çayı'nın yatağına, katı atık ve moloz döküldü. Bölgedeki kirlilik dron ile havadan görüntülendi.

Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerindeki tarım arazilerinin büyük bir çoğunluğunun sulama ihtiyacını karşılayan Nilüfer Çayı'na moloz ve katı atık atıldı. Plastik malzemeler, inşaat kalıntıları gibi atıklar, Nilüfer Çayı'nın Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi ile Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi arasında bulunan yatağına döküldü. Bursa Şehir Hastanesi'nin alt kısmında bulunan atıklar hem çevreyi hem de tarımsal sulamada kullanılan Nilüfer Çayı'nın kirlenmesine sebep oldu. Uludağ'ın eteklerinden kaynağını alarak Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı'nın yatağına bırakılan atıklar, dron ile havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR

2020-11-06 10:42:17



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