Bir eliyle direksiyonu diğer eliyle otomobilinin üstündeki suntayı tutan sürücüye ceza

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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da trafikte bir eliyle otomobilinin tavanına koyduğu suntayı, diğer eliyle de direksiyonu tutan sürücü M.D.´ye 275 lira ceza kesildi.

Osmangazi ilçesinde Çekirge Caddesi´nden Altıparmak Caddesi istikametine giden 34 NH 3953 plakalı otomobilin sürücüsü M.D., bir eliyle direksiyonu diğer eliyle de otomobilinin tavanına koyduğu suntayı tuttuğu görüldü. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi. M.D. Altıparmak Caddesi girişinde uygulama yapan trafik ekiplerince de fark edildi. Uygulama noktasına gelmeden yolunu değiştiren M.D.´nin plakasını alan ekipler, 'Karayoluna değecek, taşacak şekilde taşımak' suçundan 275 lira ceza kesti.

Görüntülerde M.D., yanındaki kişiyle birlikte otomobilin üstüne koydukları suntayı tutmaya çalışırken görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-11-06 10:57:25



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