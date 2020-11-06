Bursaspor, Ankaraspor'a konuk oluyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TFF 1´inci Lig´de son haftayı galibiyetle kapatan, hafta içi de Ziraat Türkiye Kupası´nda Karşıyaka´yı penaltılar sonucu eleyerek 4´üncü tura yükselen Bursaspor, gözünü yeniden lige çevirdi.
Bursa temsilcisi, 9´uncu hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak. Yarın saat 19.00´da başlayacak olan karşılaşma, Osmanlı Stadı´nda oynanacak. Adana bölgesi hakemlerinden Caner Ak´ın düdük çalacağı maçta, Ak´ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Mücadelenin dördüncü ise hakemi Selim Özen.
Son hafta aldığı sonuçlarla moral bulan Bursaspor, ligde elde ettiği 10 puan ile 11´inci basamakta yer alıyor. İki maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta son veren Bursa temsilcisi, bu sezon deplasmanda çıktığı 4 maçtan birer galibiyet ve beraberlik alırken, son iki mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Deplasmanda 7 gol atıp, kalesinde de 7 gol gören Bursa ekibi, zirvenin 7 puan gerisinde bulunuyor.
Lige galibiyet ile başlamasına karşın sonraki maçlarında kötü bir performans çizen Ankaraspor, geride kalan 7 maçında yalnızca 4 puan toplayabildi. Oynadığı son 6 maçının 5´ini kaybederek ligin alt sıralarına demirleyen Başkent temsilcisinin, geçtiğimiz hafta oynanması planlanan Menemenspor maçı ise ertelendi. Ankara ekibi, kupada hafta içi Pazarspor´u eleyerek üst tura yükseldi ve moral buldu.
İki ekip, yarınki mücadele ile birlikte resmi maçlarda 18´inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan karşılaşmalarda Bursaspor 6, Ankaraspor 4 galibiyet elde ederken, 7 karşılaşmada taraflar puanları paylaştı. Ankara´daki 9 mücadelede 4 beraberlik çıkarken, Bursaspor 3 ve Ankaraspor 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Geçen sezon oynanan iki maçı Bursaspor kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-06 11:55:09
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