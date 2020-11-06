Armut ağacı kasımda çiçek açtı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, armut ağacının kasım ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.

Bahçe sahibi Ersel Kahraman, sonbaharı yaşamalarına rağmen havanın hala sıcak olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bahçemde armut ağacının çiçek açtığını görünce şaşırdım. Ağacın sıcak havaya aldandığını düşünüyorum. Daha önce bu aylarda çiçek açan armut ağacı görmemiştim" dedi.

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