Türkiye'de ilk defa organ bağışında bulunanlar için online mevlit okutuldu Organ bağışlayanlar dualarla anıldı

Organ bağışında bulunarak, nakil bekleyen hastalara umut olan vatandaşlar, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa İl Müftülüğü düzenlediği mevlit programında dualarla anıldı.

Yeşil Camii'nde öğle namazından önce Covid19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen Mevlidi Şerif programına, organ bağışında bulunan ve ahirete intikal etmiş donörlerin yakınları için Türkiye'de ilk defa sosyal medya üzerinden online olarak yayınlandı. Programa Covid19 salgını nedeniyle camiye gelemeyen donör yakınlarının ilgisi büyük oldu.

Programla ilgili konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Organ ve doku bağışlayan ebediyete intikal etmiş olan merhumlarımız için onların ruhuna ithafen bir mevlit programı icra ettik. Onları dualarla andık, ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

Türkiye’de organ bekleyen birçok vatandaşın bulunduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Biz onlara organ bağışlayarak, yeni bir hayat bağışlayın diye sizlere çağrıda bulunuyoruz. Organ bağışı, Cenabı Allah’ın bize bahşettiği vücudun sadakasıdır. Bunu bir sadaka olarak görüp, organ bağışı yapabildiğimizde yeni bir hayat yeni bir yaşam hediye ettiğimizi unutmayalım. Organlarımızı ihtiyacı olanlara bağışlamakta lütfen çekinceli davranmayalım” şeklinde konuştu.

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