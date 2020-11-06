Boyalıcalı genç Kızılay ekibinden depremzedelere destek

İzmir’deki depremzedelere Bursa’nın İznik ilçesinde yardım eli uzandı.
İznik'in Boyalıca Mahallesinde Kızılay gönüllüsü gençler, depremzedelere zeytin, zeytin yağı ve muhtelif erzak gönderdi. Kızılay gönüllüsü gençler, #iyiliksensizolmaz diyerek yardım toplayıp afetzedelere ulaştırdı.
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