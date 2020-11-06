5 yaşındaki Elvan, cimnastikteki yeteneğiyle antrenörlerin gözdesi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) Bursa´nın İnegöl ilçesinden 14 yıl önce Ukrayna´ya yerleşen Yaşar İlarslan´ın 5 yaşındaki kızı Elvan İlarslan, cimnastikteki yeteneğiyle dikkat çekiyor.
İnegöl´de uzun yıllar mobilyacılık yaptıktan sonra 14 yıl önce Ukrayna´ya yerleşerek Kharkov kentinde yaşamaya başlayan Yaşar İlarslan, burada evlenerek iki kız çocuğu sahibi oldu. Çocuklarından Elvan İlarslan´ın cimnastiğe yatkınlığını gören baba, kızının eğitimine bu branşta ağırlık verdi. Her gün 5 saat cimnastik çalışan ve yaptığı hareketler sosyal medyada yoğun ilgi gören Elvan, milli takım antrenörlerinin de dikkatini çekti.
Kızının şimdiden Ukrayna´nın gözdelerinden olduğunu belirten baba Yaşar İlarslan, "Eşim Natalia İlarslan eski bir dans koreografi öğretmenidir. Kızımın yaptıkları sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlardan dolayı diyebilirim ki şimdiden Ukrayna´nın gözdesi oldu. Telefonlarımız susmuyor. Yaşından dolayı çok güçlü. Şimdiden Bulgaristan, Almanya, Rusya ve hatta Türkiye milli takım antrenörü dahil Elvan´la ilgili bilgilere sahipler ve onunla çalışmak istediklerini söylüyorlar. Bu bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Kızım her gün 5 saat çalışıyor. Kızım için bizimle milli takım ve olimpiyat takımlarının antrenörleri irtibat kurmaya çalışıyor. Birçoğu da kendi ülkeleri için kızımla çalışmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Elvan İlarslan´ın cimnastik hareketlerinden görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-06 13:33:02
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