Bursa'da iş yeri yangını

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA´da motosiklet ve lastik tamirci dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi´nde bugün saat 15.00 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediye binasının yakınlarında bulunan bir motosiklet ve lastik tamirci dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

İş yerinde maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-06 15:39:07



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