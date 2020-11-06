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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin fidan deposu İnegöl

İHA

Türkiye’nin fidan deposu İnegöl

İnegöl, tarımda alanında fidan ve çöğür yetiştiriciliğinde ülke sathında ortaya koyduğu başarıyla dikkat çekiyor. Fidan ve çöğür üreticileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye’de 17 milyon 800 bin meyve fidanı üretimi olduğunu ve bunun 8 milyon 400 bin adetini İnegöl’ün karşıladığını, ülke genelindeki toplam çöğür üretiminin de yüzde 70’ini İnegöl’ün ürettiğini kaydederek; “Bizler de yerel yönetimler olarak bu anlamda atılabilecek adımlar noktasında destek olabilmek ve katkı koyabilmek için üreticilerimizle birlikteyiz” dedi.
Sanayi üretimindeki başarısıyla adından söz ettiren İnegöl, tarımda da benzer bir başarı öyküsüyle dikkat çekiyor. Tarımsal üretimde farklı marka ve değerleriyle öne çıkan İnegöl’de, fidan ve çöğür yetiştiriciliği adeta Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılıyor. İnegöl, Türkiye’deki toplam 17 milyon 800 bin meyve fidanı üretiminin 8 milyon 400 bin adetini karşılarken, ülke genelindeki toplam çöğür üretiminin de yüzde 70’ini İnegöl sağlıyor.
Bu alandaki başarı ve fidan ile çöğür üretiminin daha da geliştirilmesi adına Belediye Başkanı Alper Taban bugün İnegöl’deki fidan ve çöğür üreticileriyle bir araya geldi. Royal Otelde 09.00’da düzenlenen istişare toplantısında, İnegöl’ün bu alandaki başarısının daha ileriye nasıl taşınabileceği ve yerel yönetimin sektöre sağlayabileceği katkı masaya yatırıldı. Toplantıya Başkan Taban ile birlikte İlçe Tarım Müdürü Vekili Metin Yolcu, Orman İşletme Müdürü Okan Kaya ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de katıldı.
Toplantı öncesi bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Güzel bir günde, güzel bir sabahta çöğür ve fidan yetiştiricileriyle bir araya geldik. Bir mutfak toplantısı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz İnegöl bereketli topraklardan ve gerçekten girişimci insanlardan oluşan özel bir şehir. Şehir diyorum özellikle çünkü pek çok vilayet ve Büyükşehirin ortaya koyamadığı değerleri, gelişmeleri, üretkenliği ortaya koyabilme gücü ve kapasitesine sahip bir şehir. Bu da Allah’ın bize bahşettiği, ikram ettiği bir özellik. Böylesine güzel, verimli topraklara sahip olmamız, iklimsel anlamda da avantajlarımızın olması, yine tabi müteşebbis ruha sahip vatandaşlarımızın, girişimcilerimizin olmasından kaynaklı olarak pek çok güzelliğin altına imza atıyoruz” dedi.
Başkan Taban, İnegöl tarımında önemli bir yere sahip olan fidancılık ve çöğürcülük özelinde istişarelerde bulunmak için bir araya toplandıklarını da kaydederek “Bugün fidancılığı ve çöğürcülüğü konunun tarafları olan yetiştiricileriyle bir araya gelerek değerlendirelim istedik. Açıkçası İnegöl Belediye Başkanı olarak ben de bu konunun çok özünde ve farkında değildim. Ancak bizlere yapılan ziyaretler neticesinde toparladığımız ve bizzat müşahede ettiğimiz konular hakkında inceleme yaptığımızda gerçekten İnegöl fidan yetiştiriciliği ve çöğür yetiştiriciliğinde Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Türkiye’de 17 milyon 800 bin meyve fidanı üretimi gerçekleşiyor. 8 milyon 400 bin adetini İnegöl olarak üretiyoruz. Çöğürcülükte de toplam çöğür üretiminin yüzde 70’i İnegöl’den karşılanıyor. Tabi bizler de yerel yönetimler olarak bu anlamda atılabilecek adımlar noktasında destek olabilmek ve katkı koyabilmek, onların sorun ve problemlerini irdelemek, buradan çıkan sonuçlar neticesinde de adımlar atmak üzere bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Ben burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Üretici arkadaşlarımızın da fikir ve görüşlerini alacağız. Katkı veren kurum ve STK temsilcilerimize de teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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