İznik Belediyesi işçilerine meslekî yeterlilik sınavı

İznik Belediyesi bünyesinde işçi kadrosunda çalışan personel meslekî yeterlilik imtihanına tabi tutuluyor.

Türkiye Meslekî Yeterlilik Kurumu ve Türkiye Akreditasyon Kurumu ortaklığında ülke genelinde çıkarılan yasayla mecburi hale getirilen mesleki yeterlilik sınavı İznik Belediyesi bünyesinde başladı. Belediye bünyesinde sahada ve genel işçi kadrosunda çalışan personel yeterliliği konusunda sınava alınarak test ediliyor. Mesleki yeterlilik imtihanını geçen belediye personelleri uluslararası geçerliliği olan meslekî yeterlilik belgesini almaya hak kazanacak. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını ispat etme şansına sahip olacaklar. Meslekî yeterlilik sınavı, Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları tarafından kamera önünde yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleşiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.