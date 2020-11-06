Telefon kesintisi

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü tarafından sistem altyapısında yapılacak olan bakım çalışması sebebiyle cuma günü (bugün) 17:3020:00 saatleri arasında telefon haberleşmesi kesintiye uğrayacaktır. Bu saatlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi birimleri ile Çağrı Merkezlerine kurum dışından telefon ile haberleşme sağlanamayacaktır.

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