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Tanır’dan Dündar’a istişare ziyareti Kestel Belediye Başkanı Tanır’dan Başkan Dündar’a ziyaret

İHA

Tanır’dan Dündar’a istişare ziyareti Kestel Belediye Başkanı Tanır’dan Başkan Dündar’a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ı misafir etti. Üç dönemdir belediye başkanlığı yapan Başkan Dündar’ın bilgi ve tecrübelerini kendisi gibi genç belediye başkanları için çok önemli olduğuna vurgu yapan Tanır, Kestel’de yapmayı planladıkları bir meydan için Başkan Dündar’ın tavsiyelerine başvurduklarını söyledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Başkan Dündar’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Tanır, “Mustafa Başkanımız, yerel yöneticilikte derin ve büyük tecrübelere sahip. Ben, yerel yöneticilikte çok yeni sayılırım. Hem tecrübelerinden faydalanmak hem de birlikte neler yapabiliriz noktasında istişare de bulunmak adına Mustafa Başkanımızı ziyaret ettik. Mustafa Başkanımız, Osmangazi Meydanı projesi ile önemli hizmeti kentimize kazandırıyor. Bizim de bir meydan projemiz var. Yaklaşık 5 dönümlük bir arazi üzerine, aynı Osmangazi Meydanı gibi altı otopark olan bir meydan çalışması yapacağız. Şuan sondajları bitmek üzere. İnşallah yılbaşı itibariyle inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bu konuda da başkanımızın tavsiyelerini almak ve istişarede bulunmak istedik. Bizleri ağırladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Dündar, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Önder Tanır’ın belediye başkanlığında ilk dönemi olmasına rağmen yerel yönetimler konusunda oldukça tecrübeli bir isim olduğunu dile getiren Dündar, “Bu dönem ilk defa belediye başkanı seçilmiş olsanız da geçtiğimiz dönem meclis üyeliği ve Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı yaptığınızı biliyoruz. Belediye başkanlığında yeni olsanız da altyapı sahibisiniz. Belediye başkanlığı döneminizde de Allah hayırlı hizmetler versin” diye konuştu.
“Bütçemiz doğrultusunda vatandaşımıza fayda sağlayacak hizmetleri ve yatırımları hayata geçiriyorsak, görevimizi layıkıyla yapmışız” demektir diyerek sözlerine devam eden Başkan Dündar, “Bizler bu çerçevede şehrimizin ihtiyaçlarını belirleyip, bütçeyi en verimli şekilde kullanarak, doğru işler yaptık. İyi sonuçlar elde ettik. Bu dönem, Bursa’ya önemli katkı sağlayacak olan Osmangazi Meydanı Projesi’nin inşaatını sürdürüyoruz. Sizin de Osmangazi Meydanı’nın bir benzerini Kestel’de yapmak istediğinizi biliyoruz. Kestel’e atacağınız önemli bir imza olacak. Güzel bir proje hazırladığınızı düşünüyorum. Teknik olarak da işi bildiğiniz için ortaya güzel bir eser çıkacaktır. Allah sizleri başarılı etsin” dedi.
Başkan Dündar, makamdaki ziyaretin ardından Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdirdi. Şantiye alanında dev meydan inşaatı hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Tanır’ın proje hakkında merak ettiği soruları da cevapladı. Dündar, “Önder Başkan, mimar olduğu için inşaat işlerini çok iyi bilen birisi. Hem belediye başkanı hem de bir mimar olarak Osmangazi Meydanı’ndaki inşaat çalışmalarını gelip görmesini istedik. 1,5 yıldır sürdürdüğümüz hafriyat çalışmalarını tamamladık. Zemin kotuna inerek temel için beton dökmeye başladık. Bundan sonraki süreçte inşaat daha da hızlanacak. Şimdiye kadar yerin altına doğru bir çalışma yaptık. Artık inşaat yukarı doğru çıkacak” diye konuştu.
Mimar gözüyle baktığında karşısında çok büyük ve güzel bir eserin yükseldiğini gördüğünü ifade eden Başkan Tanır, “Başta Osmangazi olmak üzere tüm Bursa’ya değer katacak bir proje. Mustafa Başkanımız, projenin altyapı çalışmasını çok güzel bir şekilde tamamlamış. Zor kısmı bitmiş. Bir mimar gözüyle baktığımda çok güzel bir eser olacağını şimdiden görebiliyorum. Tüm Bursa’ya hizmet edecek bir eser olacak. İnşaat çalışmalarının kazasız belasız bir şekilde tamamlanarak bu dev meydanın hizmete açılmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Başta Mustafa Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Dündar ve Başkan Tanır, daha sonra Muradiye Külliyesi’ni ziyaret ederek türbelerin başında dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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