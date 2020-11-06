Bursa'da Kirazlıyayla'lıları isyan ettiren karar

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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen maden tesisine karşı çıkan köylülerin Bursa 1'inci İdare Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Gerekçeli kararını dün açıklayan mahkeme, ÇED raporunun reddine hükmetti. Kirazlıyaylalılar kararı bir üst mahkemeye götürmeye hazırlanıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen maden tesisine karşı açılan davada mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Bursa 1'inci İdare Mahkemesi, ÇED raporunun reddine hükmetti.

Köylerine, ÇinkoKurşunBakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı kurularak, tarım arazilerinin yok edilmek istendiğini haykıran Kirazlıyaylalılar, bilir kişi heyetinin hazırladığı ÇED olumsuz raporunu Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'nin iptal etmemesine ve yürütmeyi durdurmamasına isyan etmişlerdi.

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