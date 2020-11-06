Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde aynı gün koronavirüse yakalanan Osman Örnek (80) ile oğlu Sabri Örnek (60), 6 gün arayla hayatlarını kaybetti.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi´nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek´in, 14 Ekim'de yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak, tedaviye alındı. Tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek, 31 Ekim´de hayatını kaybetti. Taburcu edilen baba Osman Örnek, birkaç gün sonra yeniden fenalaşarak, yoğun bakım ünitesine alındı. Baba Örnek de oğlunun ölümünden 6 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun cenazeleri İnegöl ilçesindeki kırsal Hilmiye Mahallesi'nde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-06 17:38:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.