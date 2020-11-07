AK Parti'li Turhan koronavirüse yakalandı

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan´ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Ak Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turan´ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Turhan´ın tedavisinin evinde sürdürüldüğü ve 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK
2020-11-07 02:16:46
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