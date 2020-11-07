Yasak saati dışarı çıktı, polis konuşmasıyla herkesi şaşırttı Bursa’da 65 yaş üstüne korona denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasak saati dışarı çıktı, polis konuşmasıyla herkesi şaşırttı Bursa’da 65 yaş üstüne korona denetimi

İHA

Yasak saati dışarı çıktı, polis konuşmasıyla herkesi şaşırttı Bursa’da 65 yaş üstüne korona denetimi

Bursa polisi 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gereken saatlerde denetimler gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar saati bilmediğini belirtirken, yabancı uyruklu yaşlı bir vatandaşla polisin Arapça konuşmaya başlaması herkesi şaşırttı.
Korona virüsü denetimleri kapsamında Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri 10.00 ile 16.00 arasında belirlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların kurallara uyması için denetimlerini arttırdı. 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Kent Meydanı’ndan yapılan uygulamada bazı vatandaşlar yasağın saatlerini bilmediğini iddia ederken, Suriyeli vatandaşlar ise Arapça bilen polisler tarafından uyarıldı. Toplum sağlığını korumak adına denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında birçok yerin kapanış saati 22.00 olarak belirlenmişti. Denetimleri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinin yanı sıra diğer 14 ilçede de sabah 07.00 10.00 ile 16.00 22.00 arasında devam edeceği, kurallara uymayanlara 3 bin 150 TL ceza kesileceği öğrenildi. Ayrıca vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs testi pozitif çıkan başkanın telefon isyanı
YEREL HABERLER Korona virüs testi pozitif çıkan başkanın telefon ...
AK Parti'li Turhan koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Turhan koronavirüse yakalandı
Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti- Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını ...
Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını ...
Bursa'da Kirazlıyayla'lıları isyan ettiren karar
YEREL HABERLER Bursa'da Kirazlıyayla'lıları isyan ettiren karar
Gürsu’ya yeni konut alanı
YEREL HABERLER Gürsu’ya yeni konut alanı
Tanır’dan Dündar’a istişare ziyareti Kestel Belediye Başkanı Tanır’dan Başkan Dündar’a ziyaret
YEREL HABERLER Tanır’dan Dündar’a istişare ziyareti Kestel Belediye ...
Telefon kesintisi
YEREL HABERLER Telefon kesintisi
Önce oğlu vefat etti, 6 gün sonra babası
YEREL HABERLER Önce oğlu vefat etti, 6 gün sonra babası
İznik Belediyesi işçilerine meslekî yeterlilik sınavı
YEREL HABERLER İznik Belediyesi işçilerine meslekî yeterlilik sınavı
Yıldırım'da bağımlılığa karşı güç birliği
YEREL HABERLER Yıldırım'da bağımlılığa karşı güç birliği
Türkiye’nin fidan deposu İnegöl
YEREL HABERLER Türkiye’nin fidan deposu İnegöl
Bursa'da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Bursa'da iş yeri yangını
Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu
YEREL HABERLER Maskeli hayat lösemi ile empati kurdurdu
Şırnaklı öğrencilerden Osmangazi’ye teşekkür
YEREL HABERLER Şırnaklı öğrencilerden Osmangazi’ye teşekkür
Çatlak binalarda 10 bin kişi ölüm korkusuyla yaşıyor Kolonları çatlayan ve her an yıkılabilecek binalarda yaşayan vatandaşlar yardım bekliyor
YEREL HABERLER Çatlak binalarda 10 bin kişi ölüm korkusuyla ...
Bursa’da depo yangını korkuttu
YEREL HABERLER Bursa’da depo yangını korkuttu
Jeneratör hırsızı 169 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Jeneratör hırsızı 169 saatlik güvenlik kamerası ...
Bursa’da uyuşturucu operasyonu yapan polise alkışlı destek
YEREL HABERLER Bursa’da uyuşturucu operasyonu yapan polise alkışlı ...
BTSO Meslek Komiteleri yeni normalde hız kesmedi
YEREL HABERLER BTSO Meslek Komiteleri yeni normalde hız kesmedi
Bursaspor’da Burak Kapacak son idmana çıktı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Burak Kapacak son idmana çıktı
5 yaşındaki Elvan, cimnastikteki yeteneğiyle antrenörlerin gözdesi
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Elvan, cimnastikteki yeteneğiyle ...
Boyalıcalı genç Kızılay ekibinden depremzedelere destek
YEREL HABERLER Boyalıcalı genç Kızılay ekibinden depremzedelere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X