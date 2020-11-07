Bursa'da 4 gün önce kaybolan yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu

Mehmet İNAN-Muammer İRTEM/KELES (Bursa), (DHA)BURSA'da 4 gün önce mantar toplamak için evden çıktıktan sonra kaybolan Zübeyde Aydoğdu (80), aramakurtarma ekiplerince tarlada otururken bulundu.
Keles ilçesindeki evinden 3 Kasım günü mantar toplamak için çıkan Zübeyde Aydoğdu geri dönmedi. Yakınları, kendisinden haber alamadıkları Aydoğdu'nun bulunması için jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen JAK, AFAD ve ANDA ekipleri, Aydoğdu için arama çalışması başlattı. Ekipler, 4 günlük aramakurtarma çalışmasının sonunda, bu sabah Aydoğdu´yu evinden 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlada otururken buldu.
Üşüdüğü belirlenen Aydoğdu, battaniyeye sarılarak, hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Keleş Mehmet İNAN-Muammer İRTEM
2020-11-07 10:40:16
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