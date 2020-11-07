Otobanda köpek faciasından kıl payı kurtuldular...O anlar kamerada Bursa’da otobanda yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araçlar faciadan kıl payı kurtuldu

Bursa’da otoyola atlayan köpek az kalsın faciaya neden oluyordu. İki usta sürücü manevra ile köpeğe çarpmaktan kurtulurken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'da meydana geldi.

Otoyolda seyir eden araçların önüne bir anda atlayan köpek faciaya davetiye çıkardı. Facianın eşiğinden dönülen olayda köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan otomobilin o anda sağından başka araç geçmemesi ise muhtemel bir faciayı engellemiş oldu.

Görüntülerin devamında köpeğe çarpmaktan son anda kurtulan bir tırın ani fren yaptığı da görülüyor.

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