Yemek organizasyonuna katılan 20 kişiye, 63 bin TL ceza

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde polisin koronavirüs denetiminde bir iş yerinde organize edilen yemeğe katılan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle denetimlerini arttırdı. Ekipler, cadde ve meydanlarda bulunan işletmelerde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Ertuğrul Gazi Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde toplu yemek yenildiği

tespit edildi. İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 63 bin TL cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

2020-11-07 10:57:55



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