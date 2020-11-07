Derede erkek cesedi bulundu (2)

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde bulunan erkek cesedinin Ercan Kaplan'a (35) ait olduğu belirlendi. Kaplan'ın cansız bedeni, itaiye ekiplerince dereden çıkarıldı. Olayı haberi alıp bölgeye gelen Kaplan'ın annesi F.K., oğlunun cesedine sarılarak, sinir krizi geçirdi. Ercan Kaplan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN
2020-11-07 11:21:44
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