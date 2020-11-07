Korona virüs tedbirlerine uymadılar...Toplu yemeğe ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye gezen ekipler bir iş yerinde toplu yemek verildiğini tespit etti. İşyerindeki 20 şahsa toplamda 63 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt bölgesinde devriye gezen İnegöl Ekipler Büro Amirliği tarafından bir işyerinde toplu yemek verildiği belirlendi. Olaya anlında müdahale eden ekipler toplu yemek organizasyonunu durdurdu. İşyerinde 20 şahsa ve işletme sahibine sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 63 bin lira para cezası kesildi.

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