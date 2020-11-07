BKM Kitap'tan 365 gün sürecek jest

BKM Kitap, bol bol kitap okunması için '3 al 2 öde' kampanyası başlattı.

Yeni açtığı İstanbul Yolu şubesiyle Bursa’da 4 farklı semtte konumlanan BKM Kitap, vatandaşların bol bol okuması için '3 al 2 öde' kampanyasını başlattı. Bir yıl boyunca tüm şubelerinde geçerli olacak kampanyada insanların aynı paraya daha fazla kitap almasıyla okumanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Avrupa’nın en büyük kitabevi olarak tanınan BKM Kitap, aynı zamanda açmış olduğu İstanbul Yolu şubesindeki eticaret lojistiği için büyük bir yatırımla da dikkat çekiyor. bkmkitap.com üzerinden tüm Türkiye’ye 2019 yılında 2,5 milyon kitapsevere kitap ulaştırdığını belirten BKM Kitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen, “Kasım ayında yaklaşan bir indirim sezonu var. Bizler tüketici gözünden online yapacağımız alışverişler için böyle özel dönemleri sıkıca takip ediyoruz. İndirim dönemine özel bir kampanya kurgusu ayrıca yapılırken, biz tüm Bursalı kitapseverlerimize yoğun ziyaretlerine karşılık bir jest yaparak kitabevlerimizde kitaplarda 3 al 2 öde kampanyasını hayata geçirdik. Gelen misafirlerimiz 3 adet kitap aldıklarında 1 tanesini biz hediye ediyoruz. Kitapseverler okuma oranımızı artırırken bizim de katkımız olsun istiyoruz. Bu bir satış stratejisinden çok bizim için daha fazla kitapla daha fazla kitapsevere dokunmuş olma isteğimiz. Bu nedenle 365 gün geçerli olacak” şeklinde konuştu.

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