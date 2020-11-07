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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barakfakih OSB'de altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor

İHA

Barakfakih OSB'de altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSAB) sürdürülen alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan ve Bölge Müdürü Semih İdil’in nezaretinde Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Şehrin doğusundaki önemli üretim merkezlerinden biri olan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nin Bursa ekonomisine sağladığı katkılara vurgu yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BOSAB Yönetimi’nin bölgeleri ve bölgelerinde hizmet veren firmaları için çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiğini söyledi. Bölgenin geleceği adına yapılan her çalışmanın aynı zamanda Türkiye’nin üretimdeki lokomotif illerinden biri olan Bursa’nın güçlü geleceğine destek vermek olduğunu belirterek, BOSAB Yönetimine teşekkür etti.
BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan ise, bölgelerinde yürüttükleri yağmur suyu alt yapı çalışmalarının iki etapta tamamlanacağını belirtti. Organize sanayi bölgesinin batı tarafını teşkil eden ilk etapta yağmur suyu altyapı çalışmasının yüzde 50’sinin tamamlandığını anlatan Başkan Nuri Körüstan, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda bordür ve yüzey kaplama faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıl sonu itibari ile birinci etabın yağmur suyu altyapı çalışması, yüzey kaplama ve çevre düzenleme faaliyetlerini tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Nuri Körüstan, yağmur suyu altyapı çalışmalarının ikinci etabına da aralık vermeden başlayacaklarını belirtti. Bölgelerindeki çalışmalara verdiği destek ve Bursa ekonomisine kattığı vizyondan dolayı BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür eden Nuri Körüstan, Bursa’nın gücüne güç katmak adına her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

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