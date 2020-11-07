Nişan için gelen uzman çavuşun otomobili uçuruma yuvarlandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Cemil Özgar (25) yaralandı. Özgar´ın nişanı olduğu için Van´dan Bursa´ya geldiği belirtildi.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. Nişanı olduğu için Van´dan Bursa´ya gelen Uzman Çavuş Cemil Özgar yönetimindeki 16 KPA 45 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. 50 metre sürüklenen otomobil, ağaçlara çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerini itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı çıkarılan Özgar, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgar´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-07 12:34:46



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