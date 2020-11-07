Yıldırım Belediyesi bilgili gençlik yetiştiriyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, düzenlediği kitap okuma etkinliği ile çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sunuyor.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Musababa Mahallesi’ndeki Hançerli Yaranlar Dayanışma Odası’nda düzenlenen etkinlik, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanarak korona virüse karşı sıkı tedbirlerle gerçekleştirildi. Kitap okuma sevgisi ve alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte Mümin Gençoğlu İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerine 2 farklı kitap okuyan Dr. Demet Poyraz, kitap okumanın, çocukların kendilerini ifade etmesi, iletişim becerileri ve hayal güçlerinin gelişmesi açısından önemli bir aktivite olduğunu belirtti. Öte yandan etkinlik sonunda çocuklara yıkanabilir maske, balon, kitapsever madalyası ve okunan kitaplar hediye edildi.

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