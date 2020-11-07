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Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama

DHA

Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da 500 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün akşam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 500 polisin katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı.
Narkotik köpeklerinin de arama yaptığı adreslerde 300 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 90 gram esrar, bir miktar ecstasy hap, bir miktar yeşil reçeteye tabi sentetik ilaç, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 26 mermi, 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 20 kartuş ele geçirildi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-11-07 14:38:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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