Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 107-108

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Polat Parlak

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Jerome Munford 31, Birkan Batuk, Malik Newman 6, Kenneth Kadji 34, Metin Türen 8, Ömer Can İlyasoğlu 5, Perry Jones 5, Ender Arslan 3, Oğuz Savaş 13, Can Maxim Mutaf 2

TÜRK TELEKOM: Nicholas Johnson 12, Samuel Dekker 9, Samet Geyik 2, Tyler Mcintyre 7, Kyle Wiltjer 36, Muhammed Mustafa Baygül 3, Gani Erdi Gülaslan 10, Can Korkmaz 14, Göktuğ Baş, Michael Eric 15

1.PERİYOT: 29-26

DEVRE: 54-53

3.PERİYOT: 81-87ING Basketbol Süper Ligi´nin 7´nci hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor´u son saniyeye dek heyecan yaşanan maçta 108-107 yendi.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Türk Telekom´da Kyle Wiltjer attığı 36 sayı ile maçın skoreri oldu. Üst üste ikinci, ligdeki de dördüncü mağlubiyetini alan Frutti Extra Bursaspor´da Kadji´nin 34, Munford´un 31 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

