Bursasporlu futbolcu Furkan Emre Ünver: “Daha çok çalışacağız”

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Bursaspor’un deplasmanda Ankaraspor’la 11 berabere kaldığı maçın ardından yeşilbeyazlı takımın genç futbolcusu Furkan Emre Ünver, daha çok çalışacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Furkan Emre Ünver, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ankaraspor’la deplasmanda 11 berabere kalınan maçta 90 dakika forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, şu açıklamayı yaptı:

“Daha iyisi için daha çok çalışacağız. Hedefimiz galibiyetti, 1 puanla yetiniyoruz.”

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