Bel ve göğüs ağrısından hastaneye gitti, korona virüs olduğunu öğrendi

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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Orhaneli AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, göğüs ve bel ağrısı için gittiği hastanede Covid 19 olduğunu öğrendi

Başkan Ramazan Turhan, göğüs ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan test sonucu korona virüse yakalandığını öğrendi. Turhan, sosyal medya sayfasından, "Covid 19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olduğundan dolayı tedavime evimde devam edeceğim. Sağlık çalışanlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

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