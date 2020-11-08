Odunları çakıyla otomobile çeviriyor Kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine dönüştüren Murat Bayrak'ın yaptığı otomobil ve motosikletler göz kamaştırıyor

Bursalı usta Murat Bayrak, kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine çeviriyor. Bayrak'ın sadece çakı kullanarak yaptığı otomobil ve motosikletler göz kamaştırıyor.

Hiçbir eğitim almadan tamamen kendi imkânlarıyla ağaçları oyarak farklı desenlerde hediyelik ürünler yapmaya başlayan Murat Bayrak, bu zamana kadar yüzlerce hediyelik eşya yaptı. Hüneriyle herkesi kendine hayran bırakan Bayrak, yaptığı ürünlerde canlı ağaçlara hiç zarar vermiyor. Yolda, tabiatta ve deniz kıyısında bulduğu kurumuş ağaç parçalarını toplayarak bunları çakısıyla oyarak sanat eserine dönüştüren Bayrak, bu hediyelik eşyaları 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Çakısıyla sanatını her yerde icra edebilen Bayrak'ı vatandaşlar ise hayranlıkla izliyor.

Karayolları'ndan emekli olduğunu ve bu işi hobi olarak çocukluktan itibaren yaptığını ifade eden Murat Bayrak, "Çocukken çam kabuklarını oyarak bu işe başladım. Bu konuda hiçbir eğitim almadım. Zamanla kendimi geliştirdim. Bu işte iyi bir yerlere geldiğimi düşünüyorum. Yolda veya tabiatta bulduğum kurumuş ağaç parçalarını çakımla işleyerek çeşitli hediyelik eşyalar ortaya çıkartıyorum. Bu eşyaları yaparken çakıdan başka hiçbir alet kullanmıyorum. Bu işi yaparken zevk alıyorum. Görenler çok beğeniyor. Yaptığım ürünleri 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum" dedi.

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